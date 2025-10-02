Na tarde de quarta-feira (1º), a Polícia Militar prendeu um jovem de 20 anos por tráfico de drogas em Santa Rita de Ibitipoca.

A ação ocorreu após uma denúncia de agressão feita pela ex-companheira do suspeito, de 17 anos. Durante a ocorrência, os militares realizaram buscas na residência do homem, com autorização do pai dele, e encontraram um pote contendo dois tabletes de maconha, 16 porções de cocaína embaladas para venda e outros sete invólucros maiores da mesma droga, além de diversos sacolés.

Também foram apreendidos um celular e R$ 410 em dinheiro. O jovem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Tags:

Drogas | Jovem | Maconha | Polícia | polícia civil | Polícia Militar | Preso