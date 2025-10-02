Uma mulher de 55 anos foi presa na tarde de quarta-feira (1º) após usar notas falsas em um posto de combustíveis no bairro Pio XII, em São João del-Rei.

Segundo a Polícia Militar, ela e outra mulher abasteceram R$ 50 em gasolina e compraram três litros de óleo lubrificante, pagando com seis cédulas de R$ 20. O frentista, de 19 anos, percebeu que as notas tinham textura diferente e números de série repetidos, confirmando indícios de falsificação.

O veículo foi localizado em Tiradentes, onde a suspeita afirmou ter recebido o dinheiro durante trabalhos turísticos em uma praça. Ela foi presa em flagrante e levada à delegacia, junto com as notas falsas e os produtos comprados.

Falsas | mulher | Notas | Notas falsas | Presa