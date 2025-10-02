Dois homens, de 26 e 24 anos, foram presos na tarde de terça-feira (30) durante uma operação da Polícia Militar no bairro Pirineus, em Leopoldina.

Segundo a PM, após monitoramento, equipes do Tático Móvel abordaram os suspeitos próximo à passarela da Rua José Franklin da Silva. Com eles foram apreendidas oito pedras de crack, um celular e R$ 245,20 em dinheiro.

Os dois possuem passagens anteriores pela polícia, incluindo crimes como homicídio, tráfico de drogas, furto e posse de arma de fogo. Eles foram conduzidos à delegacia de plantão junto com o material apreendido.

