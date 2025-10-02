Em uma ação da Operação Escudo Urbano, realizada no último dia 30 de setembro, a Polícia Militar de Além Paraíba apreendeu um menor de 17 anos, identificado como H.O.F., por envolvimento em tráfico de drogas. A operação, que tem como objetivo combater a criminalidade nas zonas de risco da cidade, resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e outros materiais ligados à traficância.

O fato ocorreu no bairro Terra do Santo, na confluência da Rua 7 com a Rua 6, onde militares do 68º BPM realizavam monitoramento. Durante a vigilância, os policiais avistaram três indivíduos em atitude suspeita e, ao se aproximarem, confirmaram que estavam em processo de negociação de drogas.

Quando a abordagem foi realizada, dois dos suspeitos conseguiram escapar pelo matagal da região, não sendo localizados até o momento. O terceiro, H.O.F., foi imediatamente detido pelos policiais. Ao realizar as buscas, os militares encontraram duas sacolas contendo 74 pedras de crack e 24 papelotes de cocaína, embalados com etiquetas de facção criminosa. Também foram apreendidos R$180,00 em espécie e um aparelho celular, utilizado para a mercancia das drogas.

A ação foi acompanhada pelo Conselho Tutelar, uma vez que o apreendido é menor de idade. O adolescente foi conduzido para um hospital da cidade, onde passou por exames médicos, e, em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Além Paraíba. Lá, o jovem foi apresentado junto com os materiais apreendidos, e o caso segue sob investigação.

A apreensão do menor é um reflexo das constantes operações da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas em pontos críticos da cidade. A corporação reforçou que as ações de monitoramento e repressão ao crime seguirão intensas, principalmente em áreas com maior incidência de atividades ilícitas.

A polícia continua à procura dos dois fugitivos, enquanto as investigações buscam esclarecer a origem das drogas e a possível ligação com facções criminosas atuantes na região.

