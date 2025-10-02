O contrato de concessão da BR040, no trecho entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro, foi oficialmente assinado nesta quinta-feira (2). A nova responsável pelo trecho é a empresa Elovias, vencedora do leilão realizado em abril.

Com a assinatura, a concessionária assume a administração de 218,9 quilômetros da rodovia pelos próximos 30 anos, com previsão de investimentos na ordem de R$?8,8 bilhões ao longo do período.

Mudanças previstas no trecho

Entre os principais compromissos assumidos pela nova administradora estão:

Desconto de 14% na tarifa básica de pedágio em relação ao valor de referência do edital;

Execução de obras estruturantes, como a nova subida da Serra de Petrópolis, duplicações de pista, construção de vias marginais, túneis, passarelas, ciclovias e pontos de ônibus;

Implantação de um Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros, atendendo exigências da legislação federal para motoristas profissionais.

Expectativas e impactos

A concessão promete melhorar a fluidez do tráfego, especialmente em trechos com histórico de congestionamentos e acidentes, além de oferecer melhores condições de segurança e conforto aos usuários.

No entanto, a transição de gestão também levanta questionamentos. Um dos pontos mais sensíveis é o reposicionamento de praças de pedágio: a praça localizada anteriormente em Simão Pereira (MG) será transferida para Comendador Levy Gasparian (RJ), o que tem gerado críticas de moradores da Zona da Mata mineira.

A assinatura do contrato sofreu atrasos desde agosto, por motivos técnicos e jurídicos, e foi oficialmente confirmada após prorrogação autorizada pelos órgãos competentes. Agora, a expectativa é que as primeiras intervenções no trecho comecem nos próximos meses.

Tags:

ANT