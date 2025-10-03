Um ônibus pegou fogo na noite desta quinta-feira (2), por volta das 19h30, em uma garagem localizada no município de Matias Barbosa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas antes que o incêndio se alastrasse para outras áreas. Ninguém ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, ao chegar ao local, a equipe encontrou um caminhão-pipa da Prefeitura já iniciando o combate ao fogo. Os militares assumiram a ocorrência e realizaram o combate direto às chamas, utilizando aproximadamente 1.000 litros de água.
O incêndio foi completamente debelado e não atingiu outros veículos, já que o ônibus estava sozinho no local no momento do incidente. O trabalho de rescaldo também foi executado, garantindo a extinção de focos residuais e evitando reignição.
O proprietário do veículo foi orientado pelas autoridades, e, felizmente, não houve vítimas.
As causas do incêndio ainda não foram informadas.