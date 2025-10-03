Um acidente de trânsito foi registrado na noite de quinta-feira (2), por volta das 19h45, no Bairro Vila Santa Terezinha, em São João del-Rei. A colisão envolveu duas motocicletas e deixou três pessoas feridas, duas delas em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, os condutores das motos, de 19 e 50 anos, foram encontrados inconscientes ou com lesões severas, impossibilitando o relato da dinâmica do acidente. As vítimas foram socorridas por equipes do SAMU e encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia da cidade.

O jovem de 19 anos passou por cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já o homem de 50 anos foi entubado e permanece internado em estado crítico.

Uma criança de 6 anos, que estava na garupa de uma das motos, foi arremessada ao solo com o impacto. Ela foi socorrida por populares, levada ao hospital e liberada após atendimento médico.

A Perícia Técnica esteve no local, realizou os levantamentos de praxe e liberou a via. As documentações dos veículos e condutores estavam regulares, e as motocicletas foram entregues a terceiros.

Tags:

acidente | moto | Motocicleta | São João