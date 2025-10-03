A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar (PMMG), deflagrou, nessa quinta-feira (2), a operação Sentinela, em Cataguases, para combater uma série de ataques cometidos nos últimos meses contra pessoas em situação de rua no município da Zona da Mata. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três investigados.

Os ataques eram praticados mediante disparos de arma de pressão, resultando em lesões corporais e abalo psicológico nas vítimas. O objetivo das buscas executadas hoje foi arrecadar elementos de prova que reforcem as investigações em andamento.

Segundo o delegado Marcelo Manna, responsável pela coordenação da operação, "as investigações prosseguem com a análise dos materiais apreendidos, para que seja possível identificar todos os envolvidos, elucidar os fatos e responsabilizar os autores dessa prática criminosa".

Sentinela

"O nome da operação faz referência à vigilância permanente do Estado e à resposta firme diante da violência dirigida a cidadãos em extrema vulnerabilidade social", explica o delegado.

Além da PMMG, a ação contou com o apoio de policiais civis da Delegacia Regional em Leopoldina, reunindo cerca de 35 agentes de segurança.

