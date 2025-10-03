Um escrivão da Polícia Civil de Ubá foi condenado por ato de improbidade administrativa. A decisão judicial, publicada em 15 de setembro, determinou a perda do cargo, pagamento de multa de R$ 25 mil e proibição de contratar com o poder público por oito anos.

As investigações tiveram início na operação Patmos, deflagrada em setembro de 2019 pelo Gaeco do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo o processo, o servidor levou para casa, sem autorização, armas, celulares, documentos, cédulas falsas e outros bens ligados a investigações da Delegacia Regional de Ubá.

Além da condenação cível, ele ainda responde a processos criminais que tramitam na Justiça.

