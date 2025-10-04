Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), órgão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), realizaram, na quinta-feira (2), visita institucional ao Departamento Estadual de Operações Especiais (DEOESP) da Polícia Civil de Minas Gerais. O encontro teve como objetivo principal fortalecer a articulação entre os órgãos e alinhar estratégias conjuntas no enfrentamento às organizações criminosas no estado.

Durante a visita, os representantes do MPMG se apresentaram formalmente aos delegados e agentes do DEOESP, com destaque para as Delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), que desempenham papel fundamental nas investigações de alta complexidade.

O coordenador do Gaeco, promotor de Justiça Giovani Avelar, ressaltou a relevância de fortalecimento da parceria. “Reunião extremamente importante e produtiva e que, sobretudo, tem o objetivo de, mediante a maior integração do MPMG e da Polícia Civil de Minas Gerais, alinhar todos os esforços para o combate às organizações criminosas.”

Segundo ele, a iniciativa reforça o compromisso das instituições com a atuação integrada, o compartilhamento de informações estratégicas e a execução de operações conjuntas, visando maior efetividade no enfrentamento ao crime organizado em Minas Gerais.

