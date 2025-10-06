Na tarde de sexta-feira (3), policiais militares apreenderam uma motocicleta com sinais de adulteração no Povoado Orozimbo, zona rural de Prados.

Durante patrulhamento, a equipe visualizou o veículo sem placa e um jovem de 21 anos próximo a ele. Ao notar a viatura, ele tentou fugir, ligando a motocicleta, mas foi abordado rapidamente.

A verificação identificou que o chassi pertencia a uma Yamaha/Factor 125, preta, cuja placa original estava registrada em Prados/MG, mas havia sido retirada. O jovem recebeu voz de prisão, passou por atendimento médico e foi levado à Delegacia de São João del-Rei. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado, e as autuações cabíveis foram realizadas

