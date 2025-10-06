Na noite de domingo (05), um homem de 25 anos, identificado como N.N.H., matou o próprio pai, de 55 anos, na Rua Reinor Rabelo Reis, bairro Sol Nascente, em Cataguases. De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou após um desentendimento do autor com a namorada, motivado por ciúmes. A vítima teria se envolvido na discussão e feito ameaças contra o filho e então foi até a casa do pai e disparou cinco vezes, atingindo rosto, costas e abdômen da vítima, que morreu no local.

O autor fugiu a pé, mas foi localizado e preso pela equipe da PM na Avenida Sizenando Dutra de Siqueira, próximo a um supermercado. A arma do crime foi apreendida, e o suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão.

Uma testemunha, de 15 anos, presenciou o crime e relatou o desentendimento. A polícia informou que o autor não possuía antecedentes criminais.

