Animal foi encontrado magro, amarrado por fio de arame, sem alimentação e em local insalubre. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Associação Amigos dos Animais de Dores de Campos (Amadc), resgatou, nesta segunda-feira (6/10), uma cadela vítima de maus-tratos no município de Dores de Campos, região do Campo das Vertentes.

A equipe foi acionada após denúncia anônima recebida pela Amadc, informando que um cão estaria sendo mantido em condições degradantes em uma estrada de terra próxima à Rua Maria da Conceição Lopes. A representante da entidade procurou a Delegacia de Polícia local, que imediatamente iniciou as diligências.



No local, a equipe encontrou uma cadela jovem e magra, amarrada por um fio de arame em um terreno baldio. O ambiente apresentava forte odor, acúmulo de fezes, ausência de alimento e apenas um recipiente com água suja. As condições foram registradas em fotos e vídeo pela equipe.

O animal foi resgatado e encaminhado à Amadc, onde recebeu atendimento veterinário e alimentação adequada. O suspeito dos maus-tratos foi identificado e responderá criminalmente pelo delito.

A PCMG instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime, identificar eventuais

testemunhas e reunir elementos para a responsabilização do autor. Denúncias de maus-tratos podem ser encaminhadas à Polícia Civil ou à Associação Amigos dos Animais de Dores de Campos, sendo garantido o anonimato dos denunciantes.

