A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, na última sexta-feira (3/10), cinco cabeças de gado furtadas mediante fraude em uma propriedade rural em Muriaé, na Zona da Mata. Como resultado dss trabalhos policiais, os animais foram restituídos ao proprietário, e os principais suspeitos identificados.

A equipe dedicada às investigações de furtos da Delegacia Regional em Muriaé apurou que os suspeitos integram uma associação criminosa voltada à prática desses crimes e golpes contra pessoas idosas e de baixa renda.

De acordo com o delegado Luís Cláudio Freitas Nascimento, responsável pelo caso, "a equipe tem atuado de forma contínua para desarticular o grupo e responsabilizar todos os envolvidos nos crimes patrimoniais praticados contra a população mais vulnerável da região".

As investigações continuam com o objetivo de localizar e prender todos os integrantes da associação criminosa.

Tags:

baixa renda | Civil | Crime | Furto | Furtos | Polícia