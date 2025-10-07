Um homem foi preso na tarde de domingo (6) durante uma operação do Grupo Tático Rodoviário (GTR) da Polícia Militar, que resultou na descoberta de uma plantação e de um laboratório de preparo de drogas em uma propriedade rural às margens da BR-265, em São João del Rei.

Durante a ação, os militares apreenderam 27 pés e 24 mudas de maconha, 16 potes de skunk, sete bolas de haxixe, cinco pacotes de sementes e cinco porções de maconha prensada, além de uma prensa hidráulica, uma balança de precisão e materiais utilizados no cultivo e preparo dos entorpecentes.

Também foram encontradas três armas de fogo do tipo garrucha/pistoletes, sem documentação.

O suspeito tentou fugir, mas foi contido e preso pelos policiais. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com todo o material apreendido.

Tags:

Droga | Drogas | Preso | São João