Um casal foi condenado por importunação sexual por produzir, armazenar e divulgar material pornográfico envolvendo uma adolescente em Itabira. A mulher foi sentenciada a nove anos e seis meses de prisão, em regime fechado. O homem foi sentenciado a cinco anos e seis meses de prisão, em regime semi-aberto. Ambos terão que indenizar a vítima.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o casal além de gravar cenas de sexo protagonizadas pela adolescente também indagou em atos libidinosos com a mesma. O casal armazenava as gravações em celulares e divulgava utilizando os aparelhos.

Segundo a investigação, a mulher usava a profissão de maquiadora para atrair adolescentes nas redes sociais para, supostamente, atuarem como modelo. Em seguida, as meninas passavam a frequentar a casa dela, oportunizando a prática dos atos libidinosos e sexuais, que, em certas ocasiões, eram filmados e fotografados.

