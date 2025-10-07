Uma motocicleta furtada na noite de domingo (5) foi recuperada pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Jardim Bandeirantes, em Barroso.

O proprietário, de 38 anos, contou que havia deixado o veículo estacionado por falta de combustível e, ao retornar no dia seguinte, viu dois indivíduos circulando com a moto sem autorização.

Durante rastreamento, a PM localizou a motocicleta sendo conduzida por um jovem de 19 anos, com um adolescente na garupa. O condutor foi preso, passou por atendimento médico e encaminhado à Delegacia. O veículo foi levado ao Pelotão da PM e, posteriormente, para um pátio credenciado.

