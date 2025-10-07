Na noite de terça-feira (6), por volta das 19h10, a Polícia Militar de Viçosa prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante patrulhamento de rotina na Rua do Contorno, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita e procederam com a abordagem. Na revista pessoal, foram encontradas 04 buchas de maconha prontas para a comercialização, além de R$ 447,00 em dinheiro e um celular.

O autor, já conhecido no meio policial por passagens relacionadas ao tráfico, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Materiais Apreendidos:

04 buchas de maconha;

1 celular;

R$ 447,00 em dinheiro.

Tags:

De | Droga | Drogas | Flagrante | Maconha | Militar | PM