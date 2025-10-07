O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em conjunto com as polícias militar e penal de Minas Gerais, deflagrou, na manhã desta terça-feira, a segunda fase da operação Dissolução, com foco no combate à lavagem de dinheiro e descapitalização de possíveis envolvidos. A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, sendo nove em Iturama e dois em Frutal, ambas no Triângulo Mineiro. Houve cinco prisões em flagrante, em virtude da apreensão de uma prensa hidráulica usada para produção e preparação de drogas. Os alvos são integrantes de um núcleo estruturado de organização criminosa voltada para a produção, distribuição e comercialização ilícita de substâncias entorpecentes.

A equipe também apreendeu 16 munições calibre 32; duas munições calibre 22; uma munição calibre 28; sete estojos calibre 32 deflagrados e quatro estojos calibre 22 deflagrados. Além disso, houve apreensão de quatro frascos de anabolizantes, porções de maconha, haxixe e cocaína, balança de precisão e materiais para preparo de entorpecentes. Entre equipamentos eletrônicos, a operação recolheu 15 celulares, quatro notebooks, três CPUs; cinco máquinas de cartão, um DVR e documentos diversos. O material será analisado para avançar nas investigações.

As apurações partiram da descoberta de um laboratório de drogas destinado à fabricação e refino de cocaína em Iturama. No local, haviam sido apreendidos, em abril, aproximadamente 15,8 kg (quinze quilos e oitocentos gramas) da substância, além de diversos equipamentos utilizados no preparo da droga, bem como grande quantidade de embalagens. Duas pessoas foram presas na primeira fase da operação Dissolução, em julho.

A operação contou com a atuação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a 1ª Promotoria de Justiça de Iturama, 2ª BRAVE, ROCCA (4º BPM), 69º BPM, 3ª Cia PM Ind. da Polícia Militar e a Polícia Penal de Minas Gerais.

Ao intitular a operação como “Dissolução”, pretende-se evidenciar o combate à produção ilícita de substâncias químicas psicoativas e, ao mesmo tempo, desmantelar a estrutura criminosa responsável por sua fabricação, distribuição e comercialização, promovendo a restauração da ordem pública e o fortalecimento da segurança.

