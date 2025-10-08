O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em parceria com as polícias Militar e Penal, realizou nesta terça-feira (7) a segunda fase da Operação Dissolução, em Iturama e Frutal, no Triângulo Mineiro. A ação teve como foco o combate à lavagem de dinheiro e à estrutura financeira de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão — nove em Iturama e dois em Frutal — resultando em cinco prisões em flagrante. Entre os materiais apreendidos estavam uma prensa hidráulica usada na produção de entorpecentes, munições de diversos calibres, anabolizantes, porções de maconha, haxixe e cocaína, além de balança de precisão e materiais para preparo de drogas.

Os agentes também recolheram 15 celulares, quatro notebooks, três CPUs, cinco máquinas de cartão, um DVR e documentos que serão analisados.

As investigações tiveram início após a descoberta, em abril, de um laboratório de refino de cocaína em Iturama, onde foram apreendidos cerca de 15,8 quilos da droga. Duas pessoas foram presas na primeira fase da operação, em julho.

