Bombeiros, brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e voluntários iniciaram, na manhã desta quarta-feira (8), o terceiro dia de combate ao incêndio que atinge a Serra de São José, entre São João del-Rei e Tiradentes.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Radamés, as equipes retomaram os trabalhos ainda antes do amanhecer, aproveitando as temperaturas mais amenas para conter as chamas. “Pela manhã, tudo parece mais controlado, e conseguimos resultados mais significativos. Porém, à tarde, o calor intenso prejudica bastante os trabalhos”, afirmou.

O combate conta com apoio aéreo de um helicóptero, utilizado para mapeamento da área e transporte de equipes, e de duas aeronaves Air Tractor, responsáveis por lançar água em pontos de difícil acesso. Cerca de 60 pessoas participam diretamente da operação. A Polícia Militar auxilia nas ações aéreas, enquanto a Polícia Civil investiga as causas do incêndio.

Paralelamente, um grupo de veterinários de São João del-Rei e Tiradentes se mobiliza para prestar atendimento a animais feridos pelo fogo na região.