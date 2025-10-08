As obras de recuperação da MG-457, no trecho entre Santa Rita de Jacutinga e Bom Jardim de Minas, começaram nesta semana. O investimento de R$ 7,71 milhões tem como objetivo melhorar a segurança e o tráfego na rodovia, que conecta Minas Gerais ao Rio de Janeiro e é uma rota importante para veículos de carga.

O principal ponto de intervenção será o km 33, onde serão realizadas escavações em rocha, construção de um muro em gabião e a implantação de um novo sistema de drenagem. A obra é coordenada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), com um prazo de 18 meses para conclusão.

A recuperação da via, que era aguardada pela população local há mais de 12 anos, também visa eliminar o uso de uma variante improvisada que vinha sendo utilizada como alternativa para o tráfego no local.

Segundo o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, o início das obras representa uma resposta a uma demanda antiga da população. O coordenador regional do DER-MG em Juiz de Fora, Mauro Gomes, também destacou a importância do investimento para aumentar a segurança e melhorar as condições de tráfego para os motoristas da região.

Além de beneficiar o trânsito local, a recuperação da MG-457 tem relevância estratégica para a economia da Zona da Mata. A rodovia é uma via importante para o escoamento de produtos agrícolas e o deslocamento de trabalhadores entre os dois estados. Espera-se que a melhoria da infraestrutura contribua para o aumento de investimentos na região e facilite o transporte de carga e passageiros, especialmente para o Rio de Janeiro.