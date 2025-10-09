A Justiça decretou a prisão preventiva de mais seis homens acusados de integrar uma organização criminosa responsável por furtar sacas de café em propriedades rurais de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. Ao todo, dez pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), sendo que quatro já estavam presas.

De acordo com as investigações, o grupo adulterava maquinários utilizados no beneficiamento do café, instalando compartimentos ocultos em veículos para reter parte da produção. A fraude envolvia ainda o uso de areia e ferro nos caminhões para disfarçar o peso durante a pesagem nas fazendas.

Após os furtos, o café era levado para galpões na cidade, onde também eram guardados os equipamentos usados no esquema. Em uma operação realizada em agosto, foram apreendidos 171 sacas e 36 bags de café, além de um caminhão com compartimento oculto, um trator e anotações sobre o esquema. Os crimes ocorreram entre 2024 e 2025. Segundo o MPMG, dois dos denunciados, pai e filho, lideravam a organização e também responderão por posse e porte ilegal de arma de fogo.



