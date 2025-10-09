Um homem de 34 anos foi preso na tarde de quarta-feira (8) em Santa Cruz de Minas durante uma operação do 38º Batalhão de Polícia Militar, com apoio da Agência de Inteligência. Ele é suspeito de envolvimento em diversos roubos recentes em São João del-Rei.

A prisão ocorreu em uma residência na área central da cidade, após denúncias indicarem o paradeiro do suspeito, que havia deixado recentemente o sistema prisional. No local, os policiais encontraram roupas, um par de tênis e um capacete semelhantes aos usados nos crimes.

Durante a ação, o homem tentou fugir pelos fundos do imóvel, pulando muros e invadindo uma casa vizinha, mas acabou se rendendo após se ferir no pé. Ele foi reconhecido por vítimas dos roubos e encaminhado à Delegacia para esclarecimentos.

