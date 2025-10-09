A empresária Flávia Mycharm, CEO da My Charm Joias, lança oficialmente o livro “Do Bruto ao Brilhante: Como Transformar Obstáculos em Alavanca” no dia 30 de outubro, das 19h às 21h, no Del Fiori Gastronomia, em Ubá. O lançamento marca também a expansão da empresária para o mercado de educação executiva.

O livro traz histórias de superação, aprendizados e lições práticas, mostrando como desafios podem ser transformados em oportunidades de crescimento. “Quero que cada leitor se sinta inspirado a enxergar os desafios como parte do processo de crescimento”, afirma Flávia.

A trajetória da empresária começou aos 19 anos, com a inauguração de sua primeira loja em Ubá. Hoje, à frente da My Charm, uma das principais fábricas de joias da região, Flávia é reconhecida nacionalmente pelo design autoral de suas peças.

