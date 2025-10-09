Após dias intensos de trabalho, o Corpo de Bombeiros de São João del-Rei, brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e voluntários conseguiram controlar o incêndio que atingia a Serra de São José desde o último domingo (5). O fogo foi contido na quarta-feira (8), mas o local segue sendo monitorado para prevenir novos focos de chamas.

De acordo com o tenente Radamés, comandante do 2º Pelotão de Bombeiros, as equipes iniciaram as operações durante a madrugada, aproveitando as baixas temperaturas para intensificar o combate. "Tivemos uma evolução muito boa e conseguimos controlar todos os focos. Porém, em alguns pontos, o fogo insistia em voltar, então o trabalho precisou continuar em várias frentes", explicou o tenente.

A utilização de aeronaves foi crucial para o sucesso da operação. "Com o apoio dos aviões, conseguimos atuar nos paredões da serra, onde o acesso terrestre é impossível", detalhou Radamés.

Apesar do controle do incêndio, os Bombeiros alertam que o fogo ainda não está completamente extinto, e há risco de reignição. Por isso, equipes devem retornar ao local nesta quinta-feira (9) para garantir que não existam novos focos.

Durante as investigações, foram encontrados indícios que levantaram suspeitas de crime, como uma garrafa com vestígios de combustível e roupas queimadas. Moradores também relataram ter visto pessoas circulando nas proximidades da área onde o fogo teve início, em Santa Cruz de Minas, nas regiões de Mangue e Chuveirinho.

O incêndio se espalhou rapidamente, atingindo as duas cristas da Serra de Tiradentes. Mesmo após ser controlado por volta das 13h40 de terça-feira (7), novos focos surgiram, exigindo reforços com o uso de aviões e helicópteros.

O tenente Radamés enfatizou a importância da colaboração entre as equipes: "Cada pessoa foi fundamental. Tínhamos bombeiros, brigadistas, policiais, voluntários e até moradores, que ajudaram na alimentação das equipes. Este trabalho mostrou que, quando todos se unem, o resultado aparece."

A operação contou com o apoio do IEF, Defesa Civil, brigadas municipais de Coronel Xavier Chaves, São João del-Rei e Tiradentes, além da Polícia Militar Ambiental e diversos voluntários da região.

