Um menor foi apreendido pela Polícia Militar (PM) por envolvimento com o tráfico de drogas na tarde da última terça-feira (8), em Viçosa, na Rua Enrico Maragon, durante um patrulhamento de rotina.

Segundo a PM, o adolescente foi abordado e, durante as buscas pessoais, os militares encontraram duas buchas de maconha, quatro pinos de cocaína, doze pedras de crack, oito buchas de skunk, além de um celular e R$270,00.

O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com o material recolhido.

Tags:

cocaína | Drogas | Maconha | Polícia