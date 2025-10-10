O Tribunal do Júri de Unaí condenou, nesta quarta-feira (8), um homem a 51 anos de prisão em regime fechado por um homicídio e duas tentativas de assassinato ocorridos em 2022. A decisão atendeu a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional Paracatu.

Os crimes aconteceram em 21 de agosto de 2022, na BR-251, próximo ao trevo de acesso à Penitenciária Agostinho de Oliveira Junior. O alvo era um preso que retornava à unidade prisional após saída temporária. O carro em que ele estava foi alvejado com 38 disparos. O detento não foi atingido, mas uma pessoa morreu e outra ficou ferida.

As investigações apontaram que o grupo criminoso monitorou o preso durante a saída temporária e o emboscou no retorno. Para o crime, foi utilizado um carro roubado no Distrito Federal, que foi incendiado após o atentado.

























