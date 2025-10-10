O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, nesta sexta-feira (10), a operação “Exame da Ordem”, que desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas.

O grupo se passava por advogados e escritórios de advocacia para enganar vítimas em Minas Gerais, usando perfis e documentos falsos em aplicativos de mensagens.

A ação resultou em duas prisões preventivas e na apreensão de três celulares, um notebook e R$ 14 mil. Os mandados foram cumpridos no Ceará e em Santa Catarina, com apoio das polícias e Ministérios Públicos locais.

As investigações continuam sob sigilo.









Tags:

golpe | Golpes