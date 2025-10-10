Um homem de 21 anos foi preso em Aracitaba por receptação de uma motocicleta com queixa de furto. Segundo a Polícia Militar, no dia 7 de outubro, o suspeito foi visto conduzindo o veículo em alta velocidade na área central da cidade, colocando pedestres e motoristas em risco. Após buscas, a moto não foi localizada naquele momento.

No dia 9, por volta das 10h, os policiais foram até a residência do suspeito. Com a autorização do pai dele, de 46 anos, a equipe entrou no imóvel e encontrou a motocicleta estacionada, sem a placa fixada. Durante a vistoria, foi constatado que o veículo havia sido furtado.

O jovem afirmou ter comprado a moto em Juiz de Fora no dia 2 de outubro por um valor abaixo da tabela, alegando que o vendedor disse que o veículo tinha apenas multas pendentes. Ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

