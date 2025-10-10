A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu nesta sexta-feira (10) um homem, de 28 anos, suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Ubá, na Zona da Mata. A ação faz parte da terceira fase de uma operação que investiga o crime na cidade.

Durante a ação, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão e interditaram um imóvel que era usado como base para o tráfico. Segundo a PCMG, o local funcionava como um “bunker”, com estrutura reforçada e áreas destinadas ao cultivo de drogas em estufas. O suspeito, que já tem passagens pela Polícia por associação e tráfico, é apontado como o principal responsável pela movimentação criminosa no imóvel.

De acordo com o delegado Douglas Mota, responsável pelo caso, o endereço era um dos pontos mais antigos e organizados de venda de drogas em Ubá.

“Esse é o segundo imóvel sequestrado nos últimos 30 dias. Essas ações enfraquecem o poder econômico e logístico dos traficantes, atingindo diretamente a estrutura do crime”, afirmou.

As investigações continuam, e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.







