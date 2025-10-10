A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (10), um homem, de 22 anos, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas em Viçosa, na Zona da Mata. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão nos bairros Silvestre e João Braz.

Durante as ação, os policiais encontraram tabletes de maconha e um recipiente com cocaína, armazenado em um pequeno balde plástico, material usado no tráfico do tipo “delivery”. O material foi apreendido e encaminhado para análise pericial.

O investigado foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil em Viçosa, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Renato Zanco, responsável pela operação, a ação representa mais um passo no enfrentamento à criminalidade na região.

“A atuação firme e contínua da Polícia Civil é essencial para desarticular as redes de tráfico e impedir que drogas cheguem às comunidades. Cada apreensão significa mais segurança e tranquilidade para a população de Viçosa”, destacou.

As investigações seguem em andamento.

