O Procon do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apreendeu 1,2 tonelada de carne imprópria para consumo em uma empresa do bairro Morada Nova, em Divinópolis. A ação, realizada no dia 8 de outubro, contou com o apoio da Polícia Militar, do Serviço de Inspeção Municipal e da Vigilância Sanitária.

Durante a fiscalização, foram encontrados utensílios em mau estado de conservação, mofo, fezes de insetos e produtos sem comprovação de procedência, além de indícios de rotulagem irregular. O estabelecimento não possuía registro sanitário.

Segundo o MPMG, o responsável pelo local já havia sido autuado anteriormente pelas mesmas irregularidades e, mesmo após encerrar as atividades oficialmente, continuava produzindo de forma clandestina. Os produtos apreendidos foram encaminhados para descarte adequado.

