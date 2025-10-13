A Polícia Militar (PM) prendeu, no último fim de semana, seis pessoas com mandados de prisão em aberto em Catas Altas da Noruega, Conselheiro Lafaiete e Congonhas.

Na sexta-feira (10), em Catas Altas da Noruega, um homem de 30 anos foi capturado na localidade rural conhecida como Falhado de Cima. No mesmo dia, em Conselheiro Lafaiete, a PM prendeu um homem de 47 anos no Bairro Angélica, após levantamentos sobre o seu paradeiro.

No sábado (11), duas novas prisões foram realizadas também em Conselheiro Lafaiete. Uma mulher de 33 anos foi localizada no Bairro Arcádia, e um homem de 36 anos foi capturado no Bairro Santa Matilde, ambos com mandados de prisão em aberto pelo crime de furto.

Ainda no sábado, em Congonhas, um homem de 20 anos foi detido no Bairro Nova Cidade, em cumprimento a mandado de prisão por roubo. Já no domingo (12), também em Congonhas, a PM prendeu um homem de 32 anos com mandado em aberto pelo crime de estelionato, localizado no Bairro Vila Cardoso.

Os seis suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça.

