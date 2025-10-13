Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) por tráfico de drogas entre sexta-feira (10) e sábado (11) em Conselheiro Lafaiete, nos bairros São Dimas e Rochedo. As ações fazem parte de um trabalho contínuo de combate ao tráfico na região.

Na noite de sexta-feira (10), após levantamentos sobre a comercialização de drogas no Bairro São Dimas, os militares abordaram um homem de 31 anos que estava com nove papelotes de cocaína, R$ 3.456 em dinheiro, um revólver calibre .38 e cinco munições intactas do mesmo calibre. Durante a abordagem, foi constatado que o suspeito era foragido da Justiça. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

FOTO: PM - Reprodução

No sábado (11), novas informações levaram à expedição de um mandado de busca e apreensão contra um jovem de 26 anos, residente no Bairro Rochedo. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir e arremessou objetos em uma casa vizinha, mas foi contido. O material dispensado foi recolhido e identificado como cinco papelotes de cocaína.

Durante buscas na residência, os policiais encontraram uma barra de maconha, R$ 1.590 em dinheiro e um celular. O suspeito, que resistiu à prisão, também foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil com os materiais apreendidos.

FOTO: PM - Reprodução

