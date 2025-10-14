Na noite de segunda-feira (13), a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Barro Preto, em São João del-Rei.

Durante patrulhamento por volta das 23h20, os militares abordaram dois menores, de 15 e 16 anos, que apresentaram atitude suspeita. Com o adolescente de 15 anos foram encontradas quatro pedras de crack, quatro porções de cocaína e R$ 25 em dinheiro.

Com autorização, a PM realizou buscas na casa do suspeito, no bairro São José Operário, onde apreendeu mais 22 pedras de crack, três porções de cocaína e R$ 1.034 em dinheiro. O menor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido.

Na residência do segundo adolescente, nada de irregular foi encontrado.

