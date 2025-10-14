Na noite de segunda-feira (13), um motociclista de 25 anos ficou ferido após bater em um carro estacionado na Rua Padre Geraldo Martins, bairro Fátima, em Viçosa. Ele apresentava possível fratura no membro inferior direito e dores no tornozelo e joelho esquerdos.

Durante o atendimento da ocorrência, outra moto colidiu contra a ambulância do Samu, mesmo com o local sinalizado pela equipe e pela Polícia Militar. Nessa segunda colisão, uma adolescente de 16 anos, garupa da moto, sofreu escoriações nos membros direito superior e inferior, e o condutor, de 17 anos, teve lesão no membro inferior direito e queixava-se de dor.

Outra ambulância do SAMU foi acionada para prestar apoio. Os feridos foram encaminhados ao Hospital São Sebastião. A primeira equipe permaneceu no local aguardando o registro e a perícia.

Tags:

ambulância | SAMU