Na manhã de segunda-feira (13), a Polícia Militar foi acionada ao bairro João Paulo II após denúncia de agressão e disparos de arma de fogo. Segundo informações, a vítima teria sido agredida pelo atual companheiro, de 42 anos, e contou com a presença de seu ex-companheiro, de 31 anos, que tentou apoiá-la.

Posteriormente, o ex-companheiro da vítima foi avistado nas proximidades do Parque de Exposições Senador Bias Fortes, sem camisa, portando um revólver e em estado agitado. Durante a abordagem policial, ele desobedeceu às ordens e apontou a arma contra os militares. Um disparo foi efetuado por um policial, atingindo o homem na região torácica.

Mesmo ferido, o suspeito tentou disparar novamente, mas a arma falhou. Ele foi imobilizado, a arma apreendida (um revólver Taurus .357 Magnum com sete cartuchos deflagrados) e socorrido pelo Samu ao Hospital Regional.

Foi constatado ainda que o homem descumpria medida judicial que exigia sua permanência em casa no dia e horário do ocorrido.

