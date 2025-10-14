Um psicólogo, que não teve a idade divulgada, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (14), em Muriaé, suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes. A prisão ocorreu após a operação “Anjos da Guarda”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e Polícia Militar (PMMG). Além do mandado de prisão preventiva, foram cumpridos, em Muriaé, três mandados de busca e apreensão e um de suspensão de atividade de natureza econômica ou financeira ante o receio de sua utilização para a prática de infrações penais graves.

FOTO: MPMG - Material apreendido

Segundo as apurações, que estão em andamento, o psicólogo abusava de adolescentes, inclusive pacientes com necessidades especiais, valendo-se de sua atividade profissional. Durante as diligências, foram apreendidos diversos materiais e dispositivos eletrônicos, que poderão esclarecer, inclusive, eventual participação de terceiros nos fatos investigados.

Segundo o promotor de Justiça, Breno Costa da Silva Coelho, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Zona da Mata, a partir do vasto material apreendido na operação será feita uma imediata e cuidadosa análise dos objetos, buscando informações sobre novas vítimas e outros envolvidos.

FOTO: MPMG - Reprodução

Ainda segundo Breno, eventuais denúncias e informações relacionadas aos fatos investigados devem ser feitas imediatamente junto aos órgãos competentes, como as Promotorias de Justiça de Defesa das Crianças e dos Adolescentes de Muriaé, para que todas as providências cabíveis sejam tomadas.

Os crimes praticados contra crianças e adolescentes possuem um elevado grau de reprovabilidade e censura, especialmente quando o agente se utiliza de sua profissão para o cometimento de delitos gravíssimos, aproveitando-se do alto grau de vulnerabilidade e fragilidade emocional das vítimas.

