O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ajuizou uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa contra o prefeito de Dom Joaquim, na região Central do estado, e seu filho, que ocupa três secretarias municipais. A Promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro pede a condenação dos dois por nepotismo e o afastamento imediato do filho dos cargos.

Segundo o MPMG, o Supremo Tribunal Federal (STF) permite a nomeação de parentes para secretarias municipais apenas em casos que atendam a critérios técnicos e de compatibilidade com o interesse público, o que não ocorre neste caso. O órgão aponta falta de qualificação técnica e incompatibilidade de horários para o exercício das funções.