Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar de Minas Gerais nesta quinta-feira (10), resultou na recuperação de veículos furtados avaliados em cerca de R$ 200 mil, em Ervália, na Zona da Mata. A ação também levou à prisão de um homem, de 33 anos, e à apreensão de diversos bens.

A operação teve como alvo um investigado, de 22 anos, apontado como responsável por uma série de furtos na cidade e região, além de envolvimento em desmanche e adulteração de veículos. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o suspeito foi visto em um carro prata ao lado do homem preso na operação.

Ao perceber a aproximação policial, o investigado fugiu por uma área de mata, enquanto o outro suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

As equipes constataram que o carro usado pelos suspeitos havia sido furtado e apresentava sinais de adulteração. Durante as buscas, também foram recuperados uma motocicleta e uma caminhonete com registros de furto, além de uma motosserra e um celular encontrados na residência alvo da operação.

Os bens apreendidos foram levados para a unidade policial, e os veículos removidos para um pátio credenciado.

De acordo com o delegado Eduardo de Freitas da Silva, responsável pela operação, a integração entre as forças de segurança tem sido fundamental para o combate ao crime na região.

“O trabalho conjunto fortalece nossa capacidade de resposta e amplia os resultados investigativos”, afirmou.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Ervália, com apoio da equipe da Polícia Civil de Visconde do Rio Branco e da Polícia Militar de Guiricema, mobilizando 22 policiais e dez viaturas.

As investigações prosseguem para localizar o suspeito que conseguiu fugir e identificar outros possíveis envolvidos.

