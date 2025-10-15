Um jovem, de 18 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) com granadas e drogas nessa terça-feira (14), em Ubá. A ação integra a operação Red Dot, que tem como objetivo desarticular núcleos operacionais de organizações criminosas que atuam na região.

O mandado de busca foi cumprido em uma residência no bairro Peluso, onde os policiais encontraram barras e tabletes de maconha, porções de cocaína, duas granadas de uso restrito, um simulacro de arma de fogo, pinos para embalar drogas e anéis com inscrições relacionadas a uma facção criminosa.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Segundo a PCMG, o material apreendido representa um prejuízo estimado em cerca de R$ 100 mil para o grupo criminoso.

A ação foi coordenada pela equipe de investigação de tráfico de drogas da Delegacia Regional de Ubá. De acordo com o delegado Douglas Mota, o trabalho faz parte de uma atuação contínua de enfrentamento às organizações criminosas no estado.

“Quem insiste em levantar a bandeira do crime organizado na cidade e na região será combatido com toda a força da lei. Este é mais um passo em uma ofensiva permanente contra esses grupos”, afirmou o delegado.

A operação Red Dot segue em andamento e novas ações estão previstas em outras cidades da Zona da Mata.

