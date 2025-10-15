A Polícia Militar prendeu, na tarde de terça-feira (14), dois homens, de 18 e 21 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Ouro Branco, na região Central de Minas Gerais. A ação aconteceu durante patrulhamento no Bairro Luzia Augusta.

De acordo com a PM, os suspeitos, já conhecidos por denúncias relacionadas ao tráfico, foram abordados nas proximidades de um comércio do qual são sócios-proprietários. Diante da situação, os militares realizaram buscas no local, com autorização, e encontraram porções de maconha e cocaína, além de dinheiro, aparelhos celulares e anotações que indicavam a prática criminosa.

As buscas foram ampliadas para as residências dos abordados, onde os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes — incluindo maconha, cocaína e crack —, balanças de precisão, facas, frascos de lança-perfume e um simulacro de arma de fogo.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil.

