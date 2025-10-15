Uma carreta carregada com 72 cabeças de gado tombou na noite dessa terça-feira (14) no km 782 da BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. O acidente aconteceu por volta das 23h50, na subida da Serra da Bica d’Água.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia de Patrocínio do Muriaé (MG) com destino a Santa Clara d’Oeste (SP) quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva à direita, saindo da pista e provocando o tombamento.

O condutor, um homem de 33 anos, sofreu lesões corporais leves e foi socorrido para um hospital em Leopoldina.

Apesar do acidente, a pista não precisou ser interditada, e o trânsito fluiu normalmente no trecho. A PRF acompanhou a ocorrência e adotou as providências necessárias no local.

