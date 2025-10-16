A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizaram nesta quarta-feira (15), a Operação Incrédulos, que resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa familiar voltada ao tráfico de drogas em Pitangui, na Região Centro-Oeste do estado.

Durante a ação, conduzida pelo 60º Batalhão da PMMG em parceria com a 1ª Promotoria de Justiça de Pitangui, foram apreendidos uma pistola calibre .380, dez munições, doze celulares, dois veículos, drogas (maconha e crack), R$ 5.255 em espécie, cédulas estrangeiras, duas balanças de precisão e um caderno com anotações do tráfico.

O Poder Judiciário também determinou o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens dos investigados. Os celulares apreendidos passarão por perícia para extração de dados que devem embasar a denúncia do Ministério Público.

A operação foi precedida por dois meses de investigação, incluindo uma ação controlada da Agência de Inteligência do 60º BPM, autorizada judicialmente, que reuniu provas para o pedido de medidas cautelares posteriormente deferidas pela Justiça.

