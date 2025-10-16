Na noite de terça-feira (15), um homem de 23 anos foi baleado no bairro Floresta, em Barbacena. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por um indivíduo que desceu de uma motocicleta escura e efetuou três disparos em sua direção.

Ferido, o homem foi socorrido pela namorada e levado ao Hospital Regional. O médico de plantão constatou perfurações no olho direito, no braço direito e no dorso nasal, causadas por projéteis que permanecem alojados. O estado de saúde da vítima é estável.

O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Militar segue com rastreamentos para identificar o suspeito e esclarecer a motivação do crime.









