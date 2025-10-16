Na noite da última terça-feira (15), por volta das 23h40, a Polícia Militar prendeu um homem, que não teve a idade divulgada, em flagrante por direção perigosa em Viçosa, na Zona da Mata.

De acordo com a PM, o motorista foi flagrado realizando manobras arriscadas no cruzamento entre a Avenida Castelo Branco e a Avenida PH Rolfs. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir em alta velocidade pela Rua Senador Vaz de Melo, colocando em risco a própria vida e a de outras pessoas.

Os militares iniciaram acompanhamento visual e conseguiram interceptar o veículo. O condutor foi preso em flagrante e o automóvel, removido ao pátio credenciado.

