A Polícia Militar localizou, após denúncia anônima, o corpo de um homem de 41 anos em uma estrada no bairro Santo Antônio, em Santos Dumont. A vítima apresentava ferimentos no rosto, possivelmente causados por disparos de arma de fogo ou barras de ferro. O óbito teria ocorrido durante a madrugada anterior.

Segundo a companheira da vítima, ele havia saído de casa na noite anterior após ser chamado por dois rapazes conhecidos, de 31 e 37 anos. Durante as diligências, os policiais chegaram a um barraco às margens da BR-040, onde encontraram a motocicleta de um homem de 36 anos, apontado como comparsa do suspeito de 31 anos.

Ao perceber a presença da PM, o homem de 36 anos fugiu por um matagal, enquanto o outro tentou escapar, mas foi contido e preso em flagrante por tráfico de drogas e suspeita de envolvimento no homicídio. O suspeito de 37 anos também foi localizado e levado à delegacia.

Na casa do homem de 31 anos, os militares encontraram uma estrutura usada para preparo e embalo de drogas. Com apoio de um cão farejador, foram apreendidos:

484 papelotes de cocaína;

400 g de cocaína em um pote branco;

um pote pequeno da marca Royal com cocaína;

uma balança de precisão;

uma máquina seladora;

19 pacotes de invólucros vazios;

dois celulares;

e uma motocicleta Honda CG 125 vermelha.



O homem que havia fugido foi localizado posteriormente e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde todos os envolvidos foram apresentados.









