Uma operação conjunta do Grupamento Especial de Policiamento Ambiental (Gepam) e do 68º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de cinco homens por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo em Além Paraíba.

Durante a operação, os militares cercaram o local e prenderam os suspeitos. Foram apreendidos três armas de fogo, dois revólveres calibre .38 (um com numeração raspada) e uma pistola calibre .380 (também raspada), além de 27 munições calibre .380, três munições calibre .38, drogas e dinheiro.

O material recolhido inclui 89 pinos de cocaína, 32 buchas de maconha, dois carregadores calibre .380, um rádio comunicador, três celulares, uma bateria portátil (power bank) e R$ 2.228 em espécie.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Além Paraíba.









Droga | Drogas | Tráfico