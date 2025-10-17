A Copasa alerta que mais de 26 mil famílias em Minas Gerais precisam atualizar os dados no CadÚnico para continuar recebendo o benefício da Tarifa Social, que oferece até 50% de desconto na conta de água e esgoto. O prazo termina no fim de outubro.

O programa, garantido pela Lei Federal nº 14.203/2021, já atende mais de 700 mil famílias no estado. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cerca de 8 mil ainda precisam regularizar o cadastro.

Têm direito ao benefício famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa, além de idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O desconto é válido para consumo de até 20 metros cúbicos de água por mês.

